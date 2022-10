È questo il prodotto più buono di Sant'Agata Bolognese: il miele Lamborghini

Quando si pronuncia il nome di Lamborghini si pensa a tutte le incredibili vetture che hanno segnato il suo percorso nella storia, con modelli diventati iconici come la Miura, la Diablo, l’Aventador e non ultima la Urus, il SUV del toro che ha festeggiato 20.000 unità vendute. Ma Lamborghini non significa soltanto auto, ma anche miele.

Si avete capito bene, stiamo parlando del prelibato nettare preparato dalla api. Lamborghini infatti si occupa di altre operazioni collaterali al di fuori del mercato automobilistico, come le attività finanziarie, negozi di personalizzazione, centri per eventi e appunto, una produzione propria di miele grazie alle 600.000 api presenti nel Lamborghini Park, nato nel 2016.

Le piccole creature producono ogni anno circa 430 kg di miele, che poi viene messo nei vasetti che vengono offerti in dono ai dipendenti dell’azienda in occasione delle feste natalizie, dunque si, soltanto chi lavora in Lamborghini può godersi il frutto del lavoro delle tante api domestiche.

E a quanto pare è un’attività comune tra diverse case del Gruppo Volkswagen, infatti anche Porsche aveva iniziato una sua produzione gentilmente offerta da 1,5 milioni di api, che adesso sono salite a quota 3 milioni e producono circa 1000 kg di miele all’anno. L’altra del gruppo è Bentley, che produce il suo miele in Inghilterra.

Dunque è pensiero comune che le auto Lamborghini siano solo per pochi eletti, ma a questo punto possiamo affermare che il miele di Sant’Agata Bolognese è merce ancor più rara e pregiata delle auto stesse. E a proposito della casa del toro, non perdetevi la nostra visita nello stabilimento dove nasce la Lamborghini Huracan.