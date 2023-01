Prodotta la prima ZEEKR 009, il SUV elettrico con più di 800 km di autonomia

Nonostante le auto elettriche siano sempre più diffuse, buona parte del pubblico ha ancora il terrore di rimanere a piedi per strada senza più energia. L’ansia da autonomia però è destinata a finire nei prossimi anni con vetture simili alla ZEEKR 009 MPV, che promette fino a 822 km con un “pieno”.

Appena sei mesi fa sono arrivate le primissime immagini dello ZEEKR 009 MPV, SUV Full Size di progettazione cinese, la seconda automobile creata dal produttore - che fa parte del portfolio del gruppo Geely assieme a Volvo Cars e Polestar. ZEEKR ha l’obiettivo di sfidare marchi premium come Tesla e NIO, e non solo in Cina, le consegne della ZEEKR 001 ad esempio sono iniziate lo scorso anno anche in Europa e negli Stati Uniti. Ora però si lavora alle consegne del SUV 009 MPV che al suo interno nasconde “un’arma segreta”: monta batterie CATL di nuova generazione, le Qilin, più dense delle normali batterie agli ioni di litio.

Queste nuove batterie prodotte da CATL permettono al SUV di avere - sulla carta - più di 800 km di autonomia con una carica, più precisamente 822 km. I primi modelli 009 sono entrati in linea produttiva a Ningbo, nella provincia cinese dello Zhejiang, con l’azienda che ha diffuso le foto ufficiali nelle scorse ore. Il SUV si presenta con un doppio motore da 400 kW/530 CV e due tagli di batteria. La versione WE promette 702 km di autonomia con 116 kWh di energia, a un prezzo di circa 68.000 euro al cambio, mentre la ME ha 140 kWh di energia con 822 km di range stimato, con un prezzo di circa 80.000 euro.

Ovviamente, trattandosi di vetture cinesi, l’autonomia è calcolata con standard CLTC, sicuramente in WLTP avremmo qualche chilometro in meno (quale standard è più affidabile fra EPA, WLTP e CLTC?), in ogni caso parliamo di prodotti capaci di spegnere del tutto l’ansia da ricarica…