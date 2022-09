Prodotta l'ultima Lamborghini Aventador V12: è la fine di un'era

Automobili Lamborghini ha annunciato la fine della produzione della famosa Aventador: l'ultimo esemplare con V12 termico "puro" è uscito da Sant'Agata Bolognese in una speciale livrea azzurra Ad Personam, destinato al mercato svizzero. Finisce così un'era.

La leggendaria Aventador è stata presentata al Salone di Ginevra nell'ormai lontano 2011 come Aventador LP 700-4. Un nome che era tutto un programma, la cifra 700 infatti indicava i suoi 700 cavalli di potenza. Il modello si distingueva anche per via della trazione integrale permanente e la posizione longitudinale posteriore del motore. Forte di un motore Lamborghini V12 a 60° sviluppato a livello interno, la Aventador vantava anche un design straordinario e senza tempo e prestazioni mai viste in una super sportiva di serie (Lamborghini saluta il suo V12 aspirato). Al lancio, Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, ha dichiarato: “L’Aventador rappresenta un salto di due generazioni in termini di design e tecnologia: offre un pacchetto eccezionale di tecnologie uniche e innovative abbinate a prestazioni letteralmente travolgenti.”

La Aventador esce dunque di scena nel migliore dei modi: il numero di unità vendute supera quello di tutti i precedenti modelli Lamborghini V12 sommati insieme. Nel suo quinto anno di produzione Lamborghini ha toccato quota 5.000 unità consegnate, l'equivalente di tutti gli esemplari di Murcièlago mai prodotti, arrivando a consegnare 10.000 Aventador nel settembre 2020. In totale sono state 11.465 le unità prodotte.

Tecnicamente parlando, il reparto Ricerca e Sviluppo di Maurizio Reggiani dette vita a una vettura dotata di una leggera monoscocca in fibra di carbonio del peso di soli 147,5 kg. Il motore a 12 cilindri da 6,5 litri era invece capace di erogare 700 CV a 8.250 giri/min, con un'accelerazione 0-100 km/h possibile in soli 2,9 secondi. 350 km/h invece la velocità massima dichiarata. La potenza però non è mai stata tutto: i 650 Nm di coppia hanno lavorato assieme a una curva di coppia ottimizzata, un'efficienza aerodinamica superiore e una precisione di guida senza eguali, tutti dettagli che si sono evoluti nel tempo pur conservando il loro fascino.

Mentre la Aventador esce di scena, continua la produzione della Huracàn: così nasce la Lamborghini Huracàn a Sant'Agata Bolognese.