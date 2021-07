Il processo di controllo qualità di Tesla è pazzesco: le auto vanno anche "in piscina"

Poche ore fa vi abbiamo dato la notizia dell’arrivo nel mercato italiano della Tesla Model Y, e adesso possiamo vedere alcuni retroscena sul controllo qualità effettuato dalla casa di Palo Alto sulle sue vetture, e più in particolare sulla Model Y. Niente viene lasciato al caso, e il processo si compone di 25 fasi differenti.

Sia chiaro, si tratta di controlli in linea con quanto viene fatto anche dalle altre case produttrici, ma è comunque interessante sbirciare dietro le quinte per vedere il lavoro che c’è dietro ad una singola vettura. Nel video si susseguono le varie fasi, che vi elenchiamo di seguito per comodità:

Ispezione della qualità delle parti stampate

Misura a grandezza naturale della piastra di base posteriore

Ispezione a raggi X

Ispezione ad ultrasuoni

Monitoraggio online delle dimensioni del corpo vettura

Misura delle coordinate

Ispezione della qualità della vernice

Verifica ispezione dello spessore del film

Monitoraggio e tracciabilità del processo di coppia

Ispezione interna

Perdita laterale impianto aria condizionata

Scansione retrospettiva di precisione

Test completo di tenuta all'aria del veicolo

Prova di tenuta al fumo

Controllo dei gruppi ottici

Calibrazione visiva

Test dinamico dei mozzi rotanti

Test di resistenza a pioggiaappannamento

Prova di trazione

Prova di durezza

Analisi metallografica

Ispezione della qualità del materiale in entrata

Prova del rumore delle vibrazioni

Prova di guado

Verifica della stampa del documento

La Gigafactory di Shangai è al momento una delle fabbriche di auto EV più grandi del mondo, ed è un elemento fondamentale nella crescita e nei guadagni di Tesla, nonostante sia operativa da soltanto due anni, a cui sarà affiancata un’altra enorme fabbrica a Berlino, destinata al mercato europeo ma ancora in ritardo sulla tabella di marcia.