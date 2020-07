Ancora problemi per VW e la sua ID.3? Rumor riportano della sostituzione di un dirigente

La Volkswagen ID.3 è già stata presentata al pubblico da molti mesi, con tanto di prezzo e informazioni approfondite su specifiche, capacità delle varianti di batteria e tanto altro. Questo però non vuol dire che il brand non abbia incontrato problemi inattesi.

La berlina elettrica tedesca infatti è uscita un po' dai radar nel corso degli ultimi mesi per dei ritardi produttivi causati da importanti malfunzionamenti del software, e adesso il quotidiano Hendelsblatt ha riportato, nel corso della giornata di ieri, di una eventuale sostituzione del direttore del reparto software in Volkswagen.

L'uomo in questione è Christian Senger, che in passato ha lavorato anche per BMW, e secondo il notiziario ci sarebbero state delle discussioni tra lui e la compagnia circa le problematiche legate al software della ID.3 e della Golf di ottava generazione. Senger faceva parte di un certo numero di manager esterni al marchio, poi portati dentro la società dallo stesso CEO VW, Herbert Diess, per cominciare una importante riforma.

In precedenza Senger aveva collaborato allo sviluppo della BMW i3 (anch'essa elettrica) e alla progettazione della piattaforma MEB che si è rivelata importantissima per l'immissione sul mercato delle EV Volkswagen e non solo. Tutti noi oggi sappiamo che il software è una componente fondamentale delle auto elettriche moderne, e commettere errori sotto questo punto di vista può essere fatale, dato che i processori ormai gestiscono numerosissimi comparti chiave delle vetture, anche quelli legati al movimento stesso.

Al momento Volkswagen non si è ancora espressa circa il rumor sulla sostituzione del boss del software, e quindi attendiamo come voi altre informazioni in merito. Nel frattempo però vogliamo ricordarvi i prezzi italiani della nuova Volkswagen ID.3 1st Edition la quale, salvo ulteriori imprevisti, deve debuttare nel corso del prossimo mese di settembre. Per ricaricare la EV in modo comodo e casalingo, VW ha lanciato la sua Wallbox economica, disponibile anche in Connect e Pro.