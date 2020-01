Problemi per il SUV Ferrari Purosangue: bloccata la registrazione del marchio in Europa

Nonostante abbia resistito per svariati anni, anche Ferrari presenterà molto presto un SUV ad alte prestazioni - andando a fare concorrenza a Porsche, Lamborghini e Tesla. Il suo Purosangue però ha già dei problemi da superare...

Sembra infatti che il brand di Maranello finirà presto in tribunale per via di una storia che ha ben raccontato il Financial Times - e riguarda proprio il nome Purosangue. A rivendicare la paternità del brand c'è un'organizzazione sportiva senza fini di lucro, che ha scelto il nome "Purosangue" proprio per indicare la purezza del sangue privo di qualsivoglia sostanza dopante.

Nonostante la natura non-profit dell'associazione, il "badge" Purosangue era stato comunque registrato come "Marchio di abbigliamento e altri prodotti" nel 2013, motivo per cui i fondatori hanno più volte cercato di contattare Ferrari dopo l'uscita dei primi rumor. Venendo a mancare un accordo fra le parti, l'associazione ha bloccato la registrazione del marchio Ferrari Purosangue in tutta Europa e ora la questione potrebbe arrivare in tribunale.

Ricordiamo che il nuovo SUV di Maranello dovrebbe uscire già nel 2021, il tempo per risolvere la questione c'è ma non è tantissimo, anche perché bisogna far partire la macchina del marketing. Sarà però interessante vedere se il cavallino rampante riuscirà a conservare l'aggressivo nome Purosangue oppure dovrà cambiare tutto all'ultimo momento. Vedremo cosa deciderà il tribunale, che non avrà vita facile; l'associazione infatti utilizza la parola "purosangue" costantemente, anche per sponsorizzare diverse iniziative, alcune persino in collaborazione con il marchio sportivo Adidas.