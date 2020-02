I problemi software della VW ID.3 più ostici del previsto: nuovo rinvio delle consegne?

L'indiscrezione purtroppo non è nuova, tutti pensavamo però che Volkswagen riuscisse a sistemare tutti i problemi a tempo debito, invece potrebbe non essere così: si parla di un nuovo rinvio delle consegne della ID.3 elettrica.

Il motivo? Il solito problema software, che già aveva costretto le prime ID.3 assemblate a rimanere ferme in un deposito in attesa di aggiornamento. Questo riguarderebbe (parliamo al condizionale poiché l'azienda non ha fornito dettagli ufficiali) almeno 20.000 unità prodotte senza li software completo. Ricordiamo che la produzione è iniziata lo scorso 4 novembre, con una gran cerimonia che ha avuto risonanza in tutta la Germania, ancora però siamo lontani dalle prime consegne.

Sembra infatti che il problema sia più grave di quanto avessimo immaginato, anzi per dirla con le parole degli esperti VW "davvero ostico"; il marchio tedesco ha per ora 10.000 tecnici a lavoro per rivolvere il problema, che causa un dialogo errato fra diversi elementi del sistema. Dalle prime consegne in aprile, siamo passati ad agosto 2020, ora però anche questa data inizia a diventare proibitiva. Nel frattempo Volkswagen ha confermato che il problema esiste sul serio, bisogna solo capire in quanto tempo verrà risolto e quanto ci vorrà ad aggiornare tutte le auto già prodotte, ovviamente seguiremo la vicenda con estrema attenzione.