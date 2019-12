Problemi software per le nuove Volkswagen ID.3: ferme 20.000 unità

Il 2019, ormai prossimo alla fine, è stato un anno eccezionale per Volkswagen, che non solo ha presentato la nuova Golf 8, ha anche lanciato la sua elettrica ID.3, la quale però sta avendo un po’ di problemi in fase di lancio.

Sembra infatti che la società tedesca, che ha avviato la produzione di massa della ID.3 lo scorso 4 novembre dopo una grande cerimonia, stia producendo le vetture con un’architettura software incompleta. Questo potrebbe avere effetti su circa 20.000 unità destinate a Europa e USA, che avranno bisogno successivamente di un aggiornamento software manuale.

Ciò che sappiamo al momento è solo che si tratta di un problema “di massa”, non se questo andrà a spostare le date di consegna oppure se il comportamento dell’auto su strada sia compromesso o meno. Di certo si tratta di una grana alquanto “ingombrante”, Volkswagen dovrà tenere ferme tutte le auto affette fino a che una squadra non le aggiornerà manualmente, probabilmente in primavera.

Ricordiamo che le prime 10.000 ID.3 sono state ordinate nel mese di maggio 2019 - e saranno anche le prime ad arrivare nelle mani dei clienti -Volkswagen ha poi piazzato altri 10.000 ordini il mese successivo e ulteriori 10.000 entro la fine di settembre. Inutile dire che questa ID.3 potrebbe essere un successo commerciale di dimensioni gigantesche, speriamo si risolvano tutti i problemi in tempo...