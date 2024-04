Problemi con il motore 1.2 PureTech, Stellantis rischia Class Action a livello europeo?

Il Gruppo Stellantis sta avendo non pochi problemi con il suo motore 1.2 PureTech e le conseguenze potrebbero farsi serie sul lungo periodo. I colleghi francesi de L’Automobile Magazine addirittura paragonano gli attuali problemi del PureTech allo scandalo che ha investito Volkswagen nel 2015, il famoso Dieselgate.

Stellantis dovrà, molto probabilmente, affrontare una Class Action a livello europeo, visto che le Peugeot, le Citroen, le Opel e le DS coinvolte potrebbero essere centinaia di migliaia. Attualmente in Francia sono 5.000 i clienti che hanno contattato uno studio legale per organizzare un’azione collettiva; lo stesso studio legale pensa che in tutta Europa possano essere circa 500.000 i clienti toccati dal problema. Diventerebbe una class action di dimensioni epocali, con un ritorno d’immagine pessimo per Stellantis.

Nel frattempo il gruppo italo-francese, dopo varie battaglie in tribunale, ha concesso in diversi Paesi d’Europa una “copertura estesa” sul motore in questione, valida fino a 10 anni o 175.000 km ma solo nel caso in cui le vetture avessero ricevuto le corrette manutenzioni nel corso del tempo presso le officine PSA-Stellantis (Stellantis risponde ai problemi dell'1.2 PureTech). Ma di quali problemi parliamo? L’1.2 PureTech con nome in codice EB2 sarebbe uscito dalle fabbriche con una cinghia di distribuzione non di eccelsa qualità, il cui rischio è di sfaldarsi - letteralmente - con l’utilizzo. Questo porta ovviamente a diversi problemi e in alcuni casi addirittura determina la rottura dell’intero motore. Nel peggiore dei casi, i colleghi francesi de L’Automobile Magazine ipotizzano un costo di sostituzione motore pari a circa 7.000 euro.

Il rischio, per il gruppo, è che i problemi dell’1.2 PureTech possano causare danni a lungo termine a causa dei numerosi clienti insoddisfatti che hanno bussato (e busseranno) alle porte delle concessionarie. Nonostante l’estensione della garanzia, Stellantis ha autorizzato i centri assistenza soltanto alla riparazione dei motori, non alla loro sostituzione, dunque è servito (e probabilmente servirà) altro personale tecnico per svolgere i lavori in tutto il continente, con tempi di risoluzione teoricamente indefiniti per i clienti.

Ovviamente su alcuni motori risolvere il problema è relativamente semplice, basta sostituire la cinghia di distribuzione originale, su alcuni veicoli ibridi da 136 CV Stellantis ha “tagliato la testa al toro” e installato direttamente una catena di distribuzione, un elemento sicuramente più affidabile che sempre più marchi stanno installando di default sui loro veicoli di nuova generazione. Per le auto con questo tipo di motore potrebbero presentarsi diversi problemi anche sul mercato dell’usato: quanti utenti riusciranno a fidarsi, senza andare su altri marchi a parità di costo? La speranza è che la seconda famiglia di motori 1.2 PureTech, in produzione dal 2018, non sia affetta dagli stessi problemi della precedente, il rischio di “perdere la faccia” per Stellantis però rimane altissimo, soprattutto se verrà creata una enorme Class Action a livello europeo. Vedremo cosa succederà nei mesi a venire.

