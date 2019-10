Problemi per la LiveWire: Harley-Davidson mette in pausa la produzione

A quanto pare, Harley-Davidson avrebbe riscontrato qualche problema con la LiveWire, la moto elettrica da quasi 30mila Dollari. La società ha quindi deciso di mettere momentaneamente in pausa la produzione per permettere ai tecnici di indagare.

I colleghi di Electrek hanno contattato Harley-Davidson per ottenere qualche informazione supplementare sulla vicenda. Un portavoce ha affermato che "di recente abbiamo scoperto alcuni problemi non conformi ai nostri standard durante il controllo di qualità finale. Per questo abbiamo interrotto la produzione e le consegne. Al contempo, stiamo conducendo ulteriori test ed analisi che stanno procedendo bene. Siamo a stretto contatto con i nostri rivenditori e clienti LiveWire, che possono continuare a guidare le loro motociclette. Come sempre, la qualità resta la nostra massima priorità".

Un funzionario di alto rango di Harley sempre ad Electrek ha confermato che l'interruzione della produzione è "temporanea". Nel comunicato però si legge anche che il produttore ha invitato i proprietari ad "usare solo la ricarica rapida DC", il che lascia intendere che il problema riscontrato potrebbe essere legato proprio al sistema di ricarica elettrica e non alla tenuta di strada o l'esperienza di guida.

Nel bollettino, Harley sconsiglia categoricamente agli utenti di caricarla a casa e di affidarsi solo alle colonnine autorizzate. Vi terremo aggiornati.