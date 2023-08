Ancora problemi per la Ford Mustang Mach-E: niente potenza anche dopo il richiamo

Nel giugno del 2022, Ford aveva richiamato circa 50.000 SUV elettrici Mustang Mach-E a causa di problemi relativi alla batteria difettosa che causavano una perdita di potenza. Tuttavia sono stati segnalati 12 nuovi reclami da proprietari che avevano già fatto eseguire le riparazioni, ma che hanno riscontrato lo stesso problema dopo l'intervento.

Oltre a questo, l'anno scorso Ford aveva sospeso la produzione delle Mustang Mach-E per via d un problema di surriscaldamento durante la ricarica rapida. Un proprietario ha dichiarato all'NHTSA, secondo quanto riportato da Automotive News: "Ho riscontrato una perdita di potenza improvvisa e permanente mentre stavo guidando a 100km/h su un'autostrada congestionata del Texas. Anche se sono riuscito ad uscire dall'autostrada in sicurezza, le circostanze avrebbero potuto essere peggiori." Questo proprietario aveva già eseguito la revisione dovuta al richiamo precedente.

La portavoce di Ford, Maria Buczkowski, ha comunicato che l'azienda sta collaborando con l'NHTSA nell'ambito di un'indagine attualmente in corso. Al momento, non sono stati riportati incidenti, incendi o lesioni legati a questo difetto.

Questa non è neanche la prima volta che il Mustang Mach-E è soggetta a richiami. Alla fine del 2021, il primo veicolo elettrico di Ford destinato al mercato di massa è stato richiamato dai concessionari a causa di un cattivo incollaggio del parabrezza dell'auto e del tetto panoramico apribile. Questo difetto poteva causare il distacco del vetro dal veicolo, portando a rumori indesiderati del vento e potenziali perdite d'acqua. Il problema di incollaggio coinvolgeva circa 38.000 modelli in Nord America ed Europa. Inoltre, all'inizio di quell'anno, 75 dei primi Mach-E consegnati erano stati richiamati a causa di bulloni allentati nel sottotelaio. Questa serie di richiami ha fatto emergere preoccupazioni sulla qualità e sulla sicurezza del Mustang Mach-E e ha contribuito a creare una certa quantità di disappunto tra i consumatori e gli appassionati dell'auto.

Questa serie di richiami riflette una situazione in cui Ford deve affrontare diversi problemi di progettazione e produzione con il suo veicolo elettrico, che ha causato (e che a quanto pare causerà ancora) la necessità di molteplici interventi per correggere tali difetti. Ricordiamo inoltre che Ford ha annunciato che non taglierà i prezzi dei suoi EV in Europa come ha fatto Tesla.