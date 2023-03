I problemi di approvvigionamento continuano: ancora lontani dalla situazione pre-pandemia

Durante la pandemia e fino allo scorso anno, il problema alle catene di approvvigionamento di materie prime e microchip è stato un grossissimo grattacapo per diversi costruttori automobilistici, e sebbene la situazione della "supply chain" sia migliorata sensibilmente, ancora non possiamo dire di esserne usciti del tutto.

La richiesta di supercoduttori è calata drasticamente di pari passo al calo di richiesta da parte dei consumatori di prodotti elettronici, il cui boom è avvenuto proprio nel pieno della pandemia, quando le persone erano costrette a casa, ma nel momento in cui l’industria vedeva la luce in fondo al tunnel è subentrato il problema del conflitto russo-ucraino, e adesso le case si trovano nella situazione di doversi spartire le risorse con altri costruttori e soprattutto con l’industria della difesa.

A tal riguardo, Jason Miller, professore associato di logistica presso la business school della Michigan State University, ha dichiarato: “Per i settori in cui la domanda è ancora forte, stiamo ancora riscontrando problemi di carenza di materiali e questi problemi richiederanno più tempo per essere risolti”.

Il CEO di Caterpillar, Jim Umpleby, sostiene che l’azienda sia in continua competizione con i produttori automobilistici per via delle risorse ridotte, mentre case come Ford e General Motors si trovano in una situazione accettabile al momento, ma sono certe che potrebbero esserci nuove problematiche nel breve termine. Insomma, la situazione è decisamente migliorata rispetto agli ultimi due anni, ma ancora non siamo tornati alla situazione pre-pandemia.