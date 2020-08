Problemi su Android Auto dopo l'ultimo aggiornamento: come risolvere?

Nonostante sia già largamente diffuso in tutto il mondo, Android Auto può ancora essere considerato un "cantiere aperto". Google sta lavorando moltissimo per migliorare la sua app per auto, rilasciando aggiornamenti e preparandosi a lanciarlo wireless su tutti i telefoni Android 11. L'ultimo update però ha causato più di un problema...

Sul web sono centinaia gli utenti che lamentano malfunzionamenti e bug di Android Auto dopo il recente aggiornamento di Big G. A quanto sembra non tutti i telefoni sono affetti dal bug, su Reddit però le maggiori segnalazioni riguardano il funzionamento di Google Assistant, che è integrato nell'applicazione ma che dopo l'update risulta molto lento a rispondere ai messaggi vocali; spesso interrompe l'ascolto addirittura prima che sia completo il messaggio, dunque è diventata una feature inutilizzabile.

Senza la possibilità di inviare messaggi o ascoltare le nuove notifiche, Android Auto ci "costringe" a distrarci maggiormente e la cosa può essere ovviamente pericolosa. Big G sta già lavorando a una soluzione e un nuovo aggiornamento dovrebbe arrivare a breve, nel frattempo l'unico modo per far funzionare tutto correttamente è installare la versione precedente di Android Auto, quella disponibile prima dell'ultimo update di agosto; se utilizzate molto Google Assistant potrebbe davvero convenire perdere un po' del vostro tempo per il downgrade, nella speranza che arrivi presto una nuova versione ufficiale.