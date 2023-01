Prior Design rivoluziona il Volkswagen ID. Buzz: quanta cattiveria per il pulmino EV

Volkswagen ha annunciato che arriverà una variante sportiva GTX per l’ID. Buzz, ma i meno pazienti potranno donare un look aggressivo al proprio pulmino elettrico grazie al kit estetico di Prior Design, che ha presentato un render che mette in mostra le possibilità stilistiche offerte dal design del Volkswagen “Bulli” in versione elettrica.

La ricetta del tuner tedesco parte quindi dalle basi, ovvero assetto ribassato ai minimi termini e nuovo set di cerchi per riempire i passaruota, nella fattispecie i bellissimi Rotiform AeroDisc. Nonostante il volume piuttosto razionale dell’ID. Buzz, il tuner è riuscito comunque a tirare fuori tanta aggressività dal van con piccoli accorgimenti: il paraurti frontale è più pronunciato ed elaborato, e si amalgama alla perfezione con le fiancate laterali, ora più larghe, ma comunque in grado di permettere l’apertura delle porte posteriori a scorrimento.

Sul posteriore invece spunta un paraurti dalle forme più spigolose e con un piccolo estrattore d’aria nella parte inferiore, che riprende le linee delle minogonne laterali. Immancabile poi lo spoiler sul portellone del vano bagagli, con due feritoie che creano un effetto doppia ala.

Niente male come anticipazione, e non vediamo l’ora di scoprire di che pasta sarà fatto il kit vero e proprio. Nel frattempo vi invitiamo a dare un’occhiata al render del Volkswagen ID. California realizzato dai colleghi di Carscoops, per farvi un’idea di quello che sarà l'ID. Buzz nella sua versione più abitabile.