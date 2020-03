Prior Design ha dato vita alla sua McLaren 720S, ed è estrema: le immagini

La McLaren 720S gode già di suo di un design veramente apprezzabile. La supercar britannica possiede doti dinamiche eccellenti e una potenza niente male ma Prior Design, casa di tuning tedesca, ha deciso di ritoccarla al suo solito modo, quello esagerato.

Prior Design offrirà quindi una limited-edition personale della vettura, che godrà di una carrozzeria completamente rivista. Previsto l'assemblaggio di 10 esemplari complessivi, da vendere poi in tutto il mondo.

Il focus di tutti i kit carrozzeria è quasi sempre il passaruota, e da questo punto di vista Prior Design non delude. I passaruota anteriori sono suddivisi in sei sezioni, mentre quelli posteriori in due, ad aggiungere non solo larghezza ma anche un certo stile. Questo ovviamente non è tutto, perché sul retrotreno trova spazio un massiccio alettone, come è ovvio che sia in progetti del genere, un nuovo diffusore e minigonne personalizzate.

Uno dei vantaggi di avere passaruota modificati è quello di potervi inserire dei cerchi più grossi. Prior Design non si è lasciato sfuggire l'opportunità e ha inserito cerchi da 20 pollici all'anteriore e da 21 pollici al posteriore. Inoltre Prior offre un nuovo set di molle per abbassare l'altezza da terra della 720S nel modo giusto, e l'aggiunta costerà 1.299 euro.

Totalmente invariata invece la meccanica. Il motore V8 bi-turbo da 4,0 litri genera gli stessi 720 cavalli di sempre, e lo stesso vale per la coppia, che si attesta sui 770 Nm. Il tutto viene incanalato verso le ruote posteriori da un cambio a doppia frizione e sette rapporti, in grado di spedire la 720S da 0 a 96 km/h in appena 2,7 secondi.

Ogni componente di questa limited edition godrà di un suo numero seriale, e i fortunati proprietari riceveranno persino un certificato di qualità per ognuno di essi. Nel frattempo la casa automobilistica britannica ha presentato la nuova McLaren 765LT: una rapidissima sportiva da 765 cavalli e prodotta in 765 unità. Di recente è piombata sul mercato anche la nuova Porsche 911 Turbo S, la 911 più potente di sempre.