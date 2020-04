Primi test sul nuovo "Assetto Ghepardo" di Tesla: i risultati sono positivi

Alcuni giorni fa vi avevamo parlato di un imminente aggiornamento riguardo le Tesla Model X e Model S con aggiornamento Raven. Questo è stato chiamato "Assetto Ghepardo" e mette in pratica delle ottimizzazioni utili a migliorare lo scatto iniziale delle vetture elettriche californiane.

Lo fa prendendo proprio prendendo un assetto felino grazie alle sospensioni adattive e ad altre ottimizzazioni, abbassando il muso della macchina e migliorando conseguentemente la penetrazione dell'aria:"Per migliorare la trazione, le Sospensioni Adattive useranno un "assetto ghepardo" (abbassando l'asse anteriore) e regoleranno lo smorzamento." Questa è la descrizione al riguardo fatta in un breve report.

Nel frattempo sono già arrivati i primi test nel mondo reale, e come al solito i ragazzi di DragTimes non si sono fatti attendere. Il fatto interessante è che hanno scoperto non soltanto migliorie nell'assetto, ma anche lievi upgrade nella potenza bruta per quanto concerne la Model S Performance Raven.

La casa californiana, da un paio di anni, ha iniziato a concedere ai propri clienti la possibilità di sfruttare tutte le possibilità dei motori delle EV soltanto attraverso la launch mode, che la massimizza per brevi intervalli di tempo andando ad evitare problemi di affidabilità. DragTimes ha dunque scoperto che questi limiti, grazie all'assetto ghepardo, sono stati spostati un po' più in là, e infatti si passa da un picco di potenza di 580 kW a ben 614 kW, uno scarto di circa 45 cavalli aggiuntivi.

A ogni modo gli YouTuber ci tengono a precisare che la Model S Performance non avesse la migliore configurazione di cerchi e pneumatici a disposizione per la specifica prova, ma nonostante tutto la riduzione dei tempi è evidente. Ad esempio per scattare da 0 a 96 km/h di passa dai precedenti 2,47 secondi agli attuali 2,41 secondi. Sul quarto di miglio la situazione è ancor più positiva, in quanto i 10,67 secondi impiegati per percorrere la distanza fino a poco tempo fa si sono ridotti a 10,54 secondi.

Nel frattempo, per chiudere restando in tema Tesla, vi informiamo di un nuovo aumento di prezzo sulla guida autonoma proprietaria. Se quindi voleste aggiungere alla vostra EV il "Full Self-driving", vi consigliamo di affrettarvi.