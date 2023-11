I primi Tesla Cybertruck pronti per essere consegnati alla Giga Texas: le immagini

Mancano soltanto due giorni. Nel momento in cui scriviamo mancano due giorni al lancio ufficiale del Tesla Cybertruck negli Stati Uniti, un evento che sta monopolizzando le riviste specializzate. Come si stanno preparando gli uomini di Elon Musk?

Mancano ormai una manciata di ore al Cybertruck Delivery Day, il giorno delle prime consegne ai clienti del pick-up elettrico di Tesla. Un momento che aspettiamo dal 2019, ovvero dalla notte in cui il veicolo venne svelato al mondo - con tanto di figuraccia con i vetri infrangibili. Della commercializzazione in Europa ancora non si parla, negli stessi Stati Uniti ci saranno non pochi problemi con la produzione - che per andare a regime richiederà diversi mesi. Dunque, quanti Cybertruck verranno consegnati nel giorno di lancio?

Difficile avere un numero preciso, presso la Giga Texas di Tesla però sono stati fotografati più di 25 Cybertruck pronti per essere consegnati. Dalle immagini pubblicate su X è possibile notare Cybertruck di diverso colore dal classico acciaio, altri ancora hanno delle decalcomanie sulla fiancata, è probabile però che solo quelli stock verranno consegnati ai clienti. In un'immagine poi si vedono delle Model Y parcheggiate vicino ai Cybertruck: la differenza in termini di dimensioni è pazzesca. Magari la prospettiva non aiuta e fa sembrare le Model Y ancora più piccole di quanto siano nella realtà, la differenza è in ogni caso colossale.

Al di là dei clienti, alcuni dei Cybertruck pronti finiranno nelle mani di pochi fortunati dipendenti Tesla, per l'azienda però l'aspetto più importante riguarda la capacità di produzione delle prossime settimane, vedremo cosa riusciranno a fare gli uomini di Elon Musk.