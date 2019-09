I primi telai delle Tesla Model 3 della Gigafactory 3 pronti all'assemblaggio

I lavori della Gigafactory 3 di Tesla entrano davvero nel vivo. Ora non si scherza più, sul web sono infatti spuntate le prime foto che mostrano i telai delle auto già in linea di produzione.

La fabbrica, la prima che produce auto totalmente elettriche ad appartenere a un produttore straniero in Cina, è stata costruita in meno di un anno ed ora è praticamente pronta a iniziare la sua gigantesca produzione - per arrivare a 3.000 Tesla Model 3 prodotte a settimana entro la fine dell'anno.

Elon Musk e i suoi uomini potrebbero farcela, del resto tutto sembra andare secondo i piani: il CEO aveva previsto l'avvio della produzione all'inizio dell'ultimo trimestre 2019, il che significa ottobre, e a vedere le immagini potrebbe essere una stima più che realistica. Ricordiamo che la Gigafactory 3 è il terzo grande impianto Tesla nel mondo, dopo quelli già attivi da anni negli Stati Uniti - che al momento riforniscono anche l'Europa.

Il vecchio continente invece avrà presto la sua Gigafactory 4, si spera con la medesima velocità dell'impianto costruito a Shanghai, che verrà edificato in una zona strategica nel nord della Germania. Tesla ha poi intenzione di aumentare anche i centri di assistenza per il servizio post-vendita, tocca dunque aspettarsi una grossa espansione in Europa nei prossimi anni.