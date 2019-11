Ecco i primi render della Nuova Fiat Punto, ad opera di Motor1

E' passato pochissimo tempo dall'annuncio di fusione tra i Gruppi automobilistici FCA e PSA, e a quanto pare uno dei primi prodotti a giungere sul mercato dopo l'evento potrebbe essere proprio una Nuova Punto, e Motor1 ne ha già realizzato dei render.

Le immagini che trovate in fondo alla pagina la ritraggono in forme prese parzialmente in prestito dalla Fiat Argo, una piccolissima hatchback proposta solo in Sud America. Per evitare uno scontro diretto con Opel Corsa e Peugeot 208, che ora fanno parte dello stesso grande agglomerato, la futura Punto potrebbe incarnare la versione economica del trio, e andare a battagliare sul campo della Dacia Sandero che uscirà il prossimo anno.

E' ancora molto presto però per fornire date precise, ma si parla probabilmente di un debutto atteso non prima del 2022. L'obiettivo è quello di riprendere in mano il segmento B dopo che con la 500 Elettrica, posizionata leggermente più in basso nella gamma, si andrebbe ad occupare la fascia inferiore.

Al contempo Fiat Chrysler registra ottimi dati relativi al mercato nordamericano durante il Q3 di quest'anno, ottenuti soprattutto grazie alla redditività di quel preciso mercato e a vendite lievemente al di sopra delle aspettative. Adesso però date un'occhiata alle immagini in calce, sono piuttosto interessanti.