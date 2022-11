I primi pneumatici all-season per EV di Apollo Tyres: più autonomia, massime prestazioni

Le nuove auto elettriche stanno cambiando diversi aspetti della mobilità. Le case produttrici hanno iniziato a proporre cerchi aerodinamici per ridurre in consumi, allo stesso modo i grandi produttori di pneumatici hanno messo in sviluppo prodotti pensati per gli EV: ecco oggi i nuovi Vredestein Quatrac Pro EV.

Questi nuovi Vredestein Quatrac Pro EV sono i primi pneumatici All-season per veicoli elettrici di Apollo Tyres in Europa. La commercializzazione di queste gomme è prevista già a dicembre, dunque potrebbe valere la pena di aspettare per il cambio gomme - cambio gomme obbligatorio dal 15 novembre 2022, come ogni anno. Le Vredestein Quatrac Pro EV sono state progettate per offrire maggiore autonomia e livelli superiori di aderenza e trazione in ogni condizione, anche in presenza di ghiaccio e neve.

Come può uno pneumatico aumentare l'autonomia di un'auto elettrica? Si deve a una minore resistenza al rotolamento e a una struttura più leggera, inoltre i Vredestein Quatrac Pro EV hanno un minore impatto ambientale, sono più silenziosi e promettono una guida più confortevole e spazi di frenata ridotti.

Le prestazioni All-season di questi pneumatici sono del resto certificate in base ai più elevati standard del segmento, e grazie a questo sono riusciti a ottenere il simbolo "montagna a tre cime e fiocco di neve" sul fianco (come si legge la nuova etichetta degli pneumatici). Tra le novità di questa gomma troviamo una miscela ottimizzata di polimeri di quarta generazione e la presenza di silice "intelligente" nel battistrada, che ottimizza l'aderenza su superfici bagnate e offre al contempo ridotti livelli di resistenza al rotolamento.