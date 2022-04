I primi fail del 2022 sul Nürburgring: il video-compilation degli 'autisti della domenica'

In questi primi mesi del 2022, ormai lo sappiamo bene, il Nürburgring Nordschleife ha riaperto dopo diverse settimane di lavori e ha consentito a tantissimi appassionati di tornare a circolare sul tracciato. Dopo avere visto le condizioni di guida con neve e pioggia, ecco a voi la prima compilation di fail del 2022!

Ancora una volta è grazie alle riprese offerteci dal canale YouTube statesidesupercars se possiamo goderci queste scene nel contesto della Touristenfahrten nel Nordschleife. Non tutte le vetture proposteci sono protagoniste di fail o errori alla guida, come si può notare già dall’inizio del filmato. Tuttavia, già nel primo minuto troviamo una Ford Fiesta intenta a sbandare col posteriore e sollevare un po’ di sabbia e terra nella curva protagonista del video.

La Mitsubishi Evo 9 Wagon apparirà diverse volte nel corso del filmato, a volte uscendo di pista, altre riuscendo a beccare la traiettoria giusta per uscire a piena velocità. Troviamo poi una Porsche 997 Carrera S percorrere sopra e oltre i cordoli, ma anche più “autisti della domenica” che, come si suol dire tra amici, sono “andati per campi” a causa dell’eccessiva velocità o di lock-up improvvisi. Nonostante tutto, si può dire che il filmato allegato alla notizia racchiude più episodi divertenti e perfetti per tutti gli appassionati di automobili, anche coloro che non hanno supercar e vogliono destreggiarsi su uno dei tracciati più iconici al mondo.

All’apertura della pista a fine marzo, invece, abbiamo assistito a fiumi di BMW e Porsche sul Nürburgring.