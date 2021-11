Primi dettagli di Hyundai SEVEN, concept che anticipa il nuovo SUV elettrico IONIQ

La nuova IONIQ 5 rappresenta per Hyundai l'inizio di una nuova generazione di veicoli elettrici, sviluppati su una piattaforma disegnata con il futuro in mente. Un futuro che per il marchio sudcoreano vede un'intera famiglia di nuove BEV: oggi vi presentiamo i primi dettagli ufficiali del concept Hyundai SEVEN.

Il concept che vi mostriamo oggi, che sarà presentato al mondo all'AutoMobility 2021 di Los Angeles, va ad anticipare design e innovazioni tecnologiche che vedremo sul prossimo SUV elettrico di Hyundai, che si chiamerà con molta probabilità IONIQ 7. Le immagini anticipano un veicolo che, con coraggio, si allontana dai classici veicoli a benzina, con arredi realizzati con materiali sostenibili in linea con gli ultimi trend del mercato - che hanno un occhio di riguardo per la salvaguardia del Pianeta.

Arredi che impreziosiscono un abitacolo da "lounge premium", ancora più sofisticato di quello visto su IONIQ 5 (a tal proposito vi consigliamo di leggere la nostra prova di nuova Hyundai IONIQ 5 AWD da 300 CV e il test drive più approfondito di IONIQ 5 RWD). Hyundai SEVEN debutterà dunque all'AutoMobility 2021 di Los Angeles il prossimo 17 novembre alle 9:55 (ora del Pacifico). La conferenza di presentazione si potrà seguire sia dal vivo, allo stand Hyundai al LA Convention Center, sia in digitale. SEVEN rimarrà in mostra dal 19 al 28 novembre.