I primi aerei completamente elettrici stanno spiccando il volo

Mentre il settore automotive compie passi da gigante verso l'elettrificazione di massa, si guarda con speranza anche al settore degli aerei con propulsione elettrica. I mezzi aerei da soli sono responsabili del 2.5% di tutte le emissioni globali. Rivoluzionare il settore significa salvare il pianeta.

Gli aerei commerciali sono imponenti, pesanti e, a scanso di equivoci, non è possibile pensare ad una loro totale elettrificazione. Non con le attuali batterie, quantomeno. Ma qualcosa inizia a muoversi per quel che riguarda i mezzi più piccoli.

Questa settimana il primo aereo commerciale completamente elettrico è decollato con successo. Non un Boeing, ma un piccolo jet da sei posti. Il DHC-2, veicolo spinto da un motore elettrico da 750CV prodotto dalla MagniX. Per il momento un veicolo di questo tipo può essere usato per le tratte più brevi: l'autonomia si ferma a 100 miglia, ossia a 160Km. Non ci si copre nemmeno la tratta Milano - Venezia.

"L'autonomia non è ancora al massimo, ma è sufficiente per dare inizio alla rivoluzione", hanno spiegato quelli di MagniX.

In passato si è anche guardato con interesse alla possibilità di avere aerei ibridi, per ridurre gradualmente le emissioni, senza rinunciare comunque all'autonomia necessaria per i viaggi più lunghi.

Oggi sono molte le aziende che stanno investendo in ricerca e sviluppo per l'aviazione elettrica, tra cui Zunum Aereo che punta su un jet ibrido da 12 posti in arrivo nel 2022.