Le prime ZEEKR 001 sono in partenza per l'Europa

ZEEKR ha avviato l'esportazione dei modelli 001 dalla Cina per iniziare le prime consegne all'estero. Questo passo rientra in una strategia ambiziosa e diversificata della controllata di Geely, volta a farsi un nome nell'arena globale dei veicoli elettrici.

ZEEKR, un sottomarchio interamente elettrico di Geely, è stato fondato soltanto due anni fa e ha già prodotto oltre 100.000 veicoli in Cina. Ha introdotto tre modelli, incluso il suo modello di punta, la berlina 001.

Nel gennaio scorso, il CEO di ZEEKR, Andy An, ha delineato cinque obiettivi chiave per il 2023 in una lettera interna, tra cui l'espansione in nuovi mercati europei. A maggio, il capo di ZEEKR in Europa, Spiros Fotinos, ha ulteriormente sollevato l'asticella affermando l'intenzione dell'azienda di diventare uno dei tre principali marchi premium nel settore dei veicoli elettrici entro la fine del decennio. Questo anche grazie al fatto che Zeekr 001 vuole presentarsi al mercato come l'auto elettrica con più autonomia di sempre.

I preordini di questo modello sono iniziati alla fine di giugno, insieme all'annuncio che i primi due mercati europei a ricevere questi veicoli elettrici saranno la Svezia e i Paesi Bassi. Oggi, le versioni europee della berlina 001 sono state caricate nel porto di Taicang, nella provincia di Jiangsu, in Cina, e presto intraprenderanno il loro viaggio oltreoceano verso l'Europa.

Le prime consegne dei veicoli ZEEKR in Svezia e nei Paesi Bassi sono previste per il quarto trimestre del 2023. ZEEKR ha intenzione di espandersi in almeno sei paesi al di fuori della Cina entro l'anno successivo e raggiungere otto paesi entro il 2025. Il prossimo modello ZEEKR destinato all'Europa sarà l'SUV X, il quale ha anche avviato i preordini nei primi due mercati europei insieme alla berlina 001.