Le prime Tesla Model Y Rosso Ciliegia Scuro prodotte a Berlino: via alle consegne

A fine 2022, più precisamente nel mese di ottobre, Tesla ha annunciato l'arrivo di due nuovi colori per la Tesla Model Y - colorazioni esclusive delle vetture prodotte nella Giga Factory di Berlino. Ora finalmente le nuove Model Y Rosso Ciliegia Scuro stanno per arrivare nelle mani dei clienti.

Ad annunciare l'arrivo - finalmente - della nuova colorazione è stata Tesla stessa attraverso il suo account europeo di Twitter. Se nelle settimane scorse i clienti avevano potuto godere del nuovo Argento Mercurio, ora è finalmente tempo del Rosso Ciliegia Scuro, le due colorazioni possibili grazie al nuovo Paint Shop di Berlino.

Queste due colorazioni sono per ora disponibili solo sulle Model Y Long Range e Performance, le uniche prodotte fisicamente in Europa. L'Argento Mercurio vale 3.000 euro di extra, il Rosso Ciliegia Scuro invece 3.200 euro. Se scegliete la Tesla Model Y a trazione posteriore, al momento una delle auto elettriche più efficienti che possiate acquistare, potete scegliere soltanto i colori classici: Grigio Scuro Metallizzato e Rosso Micalizzato, oltre ovviamente al Bianco Perla Micalizzato (di serie), al Nero Pastello e al Blu Oceano Micalizzato, colorazioni che potete scegliere anche su Long Range e Performance con un prezzo extra che va da 1.200 a 1.600 euro.

Ordinando oggi una Tesla Model Y Long Range/Performance color Argento Mercurio la consegna è stimata già per maggio-giugno 2023, bisogna aspettare un po' di più per il Rosso Ciliegia Scuro visto che solo ora Tesla sta per evadere gli ordini passati. Ordinando oggi una Long Range/Performance di questo colore bisogna aspettare fino ad agosto-settembre 2023 per la consegna.