Abbiamo visto una delle prime Tesla Model Y prodotte a Berlino: le foto

Lo scorso 22 marzo 2022 Elon Musk è arrivato a Berlino per inaugurare la prima fabbrica europea di Tesla e consegnare le primissime Model Y prodotte nello stabilimento, nello specifico delle Model Y Performance di colore nero con cerchi Uberturbine, proprio come quella che abbiamo visto dal vivo a Milano.

Potete ammirarne una da vicino all'interno del Tesla Store di Milano, a Piazza Gae Aulenti, del resto alcuni fortunati clienti ne hanno già ricevuto una dopo averla ordinata mesi fa sul sito italiano di Tesla (le prime Tesla Model Y costruite a Berlino arrivano in Italia).

Come ci è sembrata da vicino questa Model Y europea? Noi il crossover di Elon Musk lo abbiamo già visto in versione americana MY2020, importata in Europa da una società di noleggio (a bordo della prima Tesla Model Y d'Italia), e in variante Made in China MY2022, prodotta a Shanghai (cinque motivi per acquistare una Tesla Model Y), e formalmente questa versione europea MY2022 sembra effettivamente un tantino più curata di quella americana, che a memoria la ricordiamo un pochino più "plasticosa", mentre è molto molto vicina alla versione cinese.

Non l'abbiamo ancora guidata, e magari sarà soltanto suggestione, ma delle tre ci è sembrata la migliore dal punto di vista costruttivo. Del resto la Giga Berlin è anche l'ultima fabbrica di Tesla inaugurata, che insieme alla Giga Texas è pronta a utilizzare le ultime tecnologie disponibili sul campo - non a caso dal 2023 verranno prodotte le Model Y con celle 4680 anche a Berlino.