Le prime Tesla Model Y con Hardware 4.0 arrivano agli utenti: cosa cambia?

La Tesla Model Y è diventata l'auto più venduta al mondo e ora sta per ricevere importanti aggiornamenti - anche se Elon Musk e soci non stanno sbandierando la cosa ai quattro venti. Il SUV/Crossover sta per essere prodotto con Hardware 4.0.

Del nuovo Hardware 4.0 abbiamo già parlato diverse volte su queste pagine (ecco le nuove Tesla con Hardware 4.0), si tratta di un importante aggiornamento che porta sulle vetture californiane nuove telecamere e un radar ad alta definizione (anche se questa, per ora, sembra una novità riservata al mercato americano), per un'assistenza alla guida ancora più affidabile. Per elaborare le immagini e i dati dai nuovi sensori e telecamere ci sarebbe anche un computer di bordo aggiornato, ancora più potente e veloce rispetto al passato, dunque si tratta di un update hardware molto importante.

Tesla ha già iniziato a produrre le Model Y con Hardware 4.0 (HW4) e le prime unità stanno anche arrivando nelle mani degli utenti. Come sappiamo, il brand di Elon Musk non ama aspettare delle vere e proprie "nuove generazioni" per apportare cambiamenti significativi, aggiorna le sue vetture il prima possibile, talvolta senza neppure fare grandi proclami. In questo modo le novità arrivano prima sul mercato, allo stesso tempo però c'è poca chiarezza e gli utenti non sanno mai cosa comprano realmente - se una vettura con HW3 oppure HW4 in questo caso. Bisogna un po' affidarsi alla fortuna e questo potrebbe far storcere il naso a molti... in ogni caso il modus operandi di Tesla è ormai questo e dobbiamo accettarlo, lo stesso vale per i prezzi ballerini che possono cambiare significativamente dalla sera alla mattina (Tesla abbassa il prezzo della Model 3 e la rende compatibile con l'Ecobonus). Pur essendoci differenze sostanziali, Tesla conferma che le funzionalità di HW3 e HW4 sono sostanzialmente le stesse, solo che con la nuova versione sono leggermente più affidabili, dunque allo stesso prezzo chiunque vorrebbe la variante più aggiornata laddove possibile (del resto si tratta di un sistema "a prova di futuro", capace di reggere anche funzioni che saranno rilasciate prossimamente), a oggi però è impossibile scegliere ufficialmente una Model Y con HW4. Ricordiamo poi che il retrofit da HW3 ad HW4 è tecnicamente impossibile, a maggior ragione gli utenti dovrebbero sapere cosa stanno per acquistare...

Ovviamente la stessa incertezza si ritrova su Model 3, che però a quanto pare non ha ancora visto l'HW4 sulle sue unità. È molto probabile che a questo punto l'hardware aggiornato arrivi solo sulla Model 3 di nuova generazione sempre più vicina, il modello derivato dal Progetto Highland di cui tanto si parla da mesi. L'Hardware 4.0 di Tesla dunque inizia a essere una realtà anche su Model Y, non solo Model S e Model X, non vediamo l'ora di testarlo in Italia.