Le prime Tesla Model Y fabbricate a Berlino circolano già in Norvegia

Come già saprete, Tesla si sta preparando a mettere in funzione la sua prima fabbrica europea, la Giga Berlin costruita in Germania, ora in attesa delle ultime conferme burocratiche. Certo qualche auto è già stata assemblata nell'impianto e più di una Model Y tedesca è stata avvistata in Norvegia.

Inizialmente Tesla ha avuto l'ok per assemblare le sue prime 250 auto, successivamente - in attesa dell'ok definitivo - ha avuto i permessi per arrivare a 2.000 vetture (Tesla può costruire 2.000 Model Y a Berlino). Tutte Model Y di pre-produzione che Elon Musk non può vendere al pubblico ma utilizzare per show-room, eventi promozionali, crash test e quant'altro. Ebbene sappiamo che molte di queste auto hanno già iniziato a circolare e una di queste è stata beccata in Norvegia, uno dei mercati chiave per Tesla.

Sappiamo che si tratta di una Model Y tedesca grazie al VIN, il codice identificativo che presenta una B al suo interno. Stando ai VIN di Tesla, quella B indica proprio Berlin, la provenienza dalla fabbrica tedesca sembra dunque certa. Una vettura con targa tedesca, mentre qualcuno ha già beccato una Model Y assemblata a Berlino ma con targa norvegese, immatricolata lo scorso 7 gennaio.

Entrambe le vetture sono di colore nero e in versione Performance. Si immagina che la loro presenza in Norvegia sia dettata dalla voglia di Tesla di provare le auto in pieno inverno, in una zona particolarmente fredda e in un mercato chiave. A proposito di inverno: guardate questa Model Y alle prese con una salita di ghiaccio.