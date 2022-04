Le prime Tesla Model Y costruite a Berlino arrivano anche in Italia

Lo scorso 22 marzo la Tesla Giga Berlin ha aperto ufficialmente i battenti, con Elon Musk che ha consegnato le prime 30 Model Y europee ad altrettanti proprietari. Molti però si sono chiesti: quando inizierà la fabbrica a consegnare le vetture in tutta Europa? La risposta è che le consegne sono già iniziate...

L'impianto di Berlino non è ovviamente al suo massimo in termini di forza produttiva, alcuni lavori sono ancora in corso e ci vorranno mesi affinché le linee produttive possano viaggiare ai livelli più alti possibile. Nonostante questo dalla Giga Berlin le nuove Model Y hanno già iniziato a viaggiare per tutto il vecchio continente e dallo scorso 30 marzo almeno cinque Model Y Performance provenienti dalla Germania sono state consegnate in Italia.

Lo sappiamo grazie all'account Twitter Tesla Club Italy, presente al momento della consegna di cinque Model Y berlinesi. Le Model Y europee sono state avvistate anche in Belgio, in Olanda e in Germania ovviamente. Esattamente come le prime Model Y consegnate da Elon Musk, sono di colore nero, così come anche tutti gli altri crossover parcheggiati al di fuori della Giga Berlin in attesa di partire in diverse destinazioni europee.

Sembra proprio che il nero sia il colore con cui l'impianto ha deciso di partire, sappiamo però che presso la Giga Berlin arriveranno almeno due nuove colorazioni Tesla rispetto alle cinque previste da listino, non vediamo l'ora di ammirare le nuove colorazioni dal vivo.