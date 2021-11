Le prime recensioni premiano la Mégane E-Tech Electric: la migliore elettrica di Renault

Renault sta lavorando molto bene con le nuove tecnologie ibride e 100% elettriche, a dimostrarlo del resto c'è l'intera gamma E-Tech che regala grandi soddisfazioni. Il prossimo passo del brand però sarà davvero chiave e si chiama Mégane E-Tech Electric, con le prime recensioni che già premiano la vettura a 360 gradi.

Nel corso dell'ultimo anno abbiamo provato non solo tutte le vetture Full Hybrid e Plug-in Hybrid di Renault (un esempio: la prova della nuova Renault Arkana E-Tech Full Hybrid) ma anche le 100% elettriche. Pensiamo alla piccola Twingo E-Tech Electric e alla Zoe E-Tech Electric, una vettura davvero versatile che può portarvi ovunque. Con la Mégane E-Tech Electric però dovrebbe andare ancora meglio: le prime recensioni dell'auto apparse su YouTube sono colme di entusiasmo.

La nuova Mégane elettrica sembra essere spaziosa e con un passo lungo, grazie alla nuova piattaforma CMF-EV. Al top della gamma i cavalli promessi sono 220, al servizio di una batteria da 60 kWh. Non è magari grandissima, visto che persino la Hyundai KONA 2021 ne offre una da 64 kWh (a proposito, non perdete il nostro articolo 10 motivi per acquistare la nuova Hyundai KONA 2021 e 1 per non farlo), Renault però ha lavorato duramente sull'efficienza e dovrebbe garantire comunque un'autonomia comoda.

Il peso della variante AWD dovrebbe essere di 1.624 kg, con la versione FWD che dovrebbe risparmiare 100 kg. Tornando alle recensioni pubblicate su internet, la Mégane E-Tech Electric sembra essere a mani basse la migliore auto elettrica creata da Renault, pronta a competere a testa alta contro Volkswagen ID.3 e Peugeot e-2008. Anche se la stampa italiana deve ancora vederla dal vivo, i pre-ordini sono già aperti in Europa, con la commercializzazione che inizierà nei primi mesi del 2022.