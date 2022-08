Una delle prime Nissan Z 2023 in consegna, distrutta da un impiegato della concessionaria

La nuova Nissan Z è arrivata dopo ben 11 anni dall’uscita della 370Z, ma l’attesa è ancora lunga per molti clienti considerando i problemi che Nissan sta avendo nel reperire i chip per la vettura. Un cliente di Porto Rico stava per mettere finalmente le mani sulla sua vettura, ma la sua nuova Nissan Z è stata distrutta dallo stesso rivenditore.

Dopo mesi e mesi di attesa l’auto era arrivata in concessionaria ed era finalmente pronta per passare nelle mani del suo legittimo proprietario, ma durante le fasi di manovra per portare l’auto fuori dal salone, un impiegato della casa ha pensato bene di esibirsi in alcune sbandate nel piazzale di fronte alla concessionaria, per di più bagnato dalla pioggia, ed è finito contro un Dodge Ram parcheggiato, distruggendo la sportiva.

L’impatto è stato devastante per la Z 2023 (scoprite tutti i dettagli della nuova Nissan Z), che ha riportato seri danni sul muso e su tutta la fiancata sinistra, e per di più sono esplosi tutti gli airbag presenti in abitacolo, come si vede chiaramente nel video pubblicato su Facebook da un certo Rubert. I danni riportati sono ingenti, e bisogna considerare che, trattandosi di un veicolo nuovo e per di più ancora poco diffuso, sarà difficile rimetterla a posto.

Purtroppo non si conoscono i risvolti di questo sfortunato evento, quindi non sappiamo se il cliente verrà rimborsato in qualche maniera o se dovrà attendere nuovamente mesi e mesi per mettere le mani sulla sua Z, e soprattutto chissà se l’impiegato può ancora dire di lavorare per Nissan.