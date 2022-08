Le prime NIO ET7 partono per l'Europa: il video dell'imbarco

Secondo molti appassionati, NIO può essere il brand cinese capace di mettere seriamente i bastoni fra le ruote a Tesla. Saggeremo le potenzialità del marchio a brevissimo, visto che le prime NIO ET7 destinate all'Europa sono appena partite dalla Cina.

Gli ultimi anni non sono stati facili per NIO, come del resto per ogni produttore automotive; prezzi alle stelle, materie prime difficile da trovare, scarse quantità di chip e difficoltà nei trasporti via mare hanno portato a più di un ritardo nella tabella di marcia della ET7, ora però il debutto europeo è davvero vicino.



NIO ha pubblicato le immagini delle prime ET7 imbarcate in Cina con destinazione Germania e altri Paesi europei; circa 150 unità, tutte protette da teli bianchi e con stampe che dicono "Ciao" in diverse lingue del vecchio continente, segno che le vetture verranno spostate in diversi Paesi. Al momento le nazioni interessate sono Germania, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia e Norvegia, mentre resta indietro l'Italia, considerato un Paese ancora in affanno sulla mobilità elettrica.

Fondata nel 2014, NIO si è fatta conoscere in Cina con le auto elettriche ES8, ES6 e il SUV EC6. Ora però per il marchio è arrivato il momento di fare sul serio guardare a Europa e Stati Uniti per rispondere a Tesla sul piano internazionale. Per farlo la società ha sviluppato la nuova ET7 e soprattutto la ET5 (la berlina NIO ET5 è pronta), meno costosa e dunque accessibile a un pubblico più ampio, peccato solo che vedremo questa berlina più in là nel tempo. Elon Musk è in ogni caso avvisato.