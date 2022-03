Prime info ufficiali sulla nuova BMW iX1: autonomia fino a 438 km

Dopo diversi anni di stallo, BMW ha definitivamente schiacciato l'acceleratore dell'elettrificazione. Di recente abbiamo guidato le nuove BMW iX xDrive40 e xDrive50, così come le nuove BMW i4 eDrive 40 e M50, presto però arriverà la nuova BMW iX1.

Come avrete capito dall'introduzione, BMW è impegnata all'estremo con le sue nuove auto elettriche. In arrivo c'è anche l'ammiraglia i7 basata sulla Serie 7, mentre anche il bestseller X1 sarà totalmente elettrico con il nuovo iX1. Forse con i nomi il marchio tedesco dovrebbe fare un po' più di ordine, questa iX1 del resto rischia di confondersi con la iX, vettura di tutt'altra pasta e con tecnologie inedite, ma torniamo al SUV compatto tedesco.

Come si evince dalle prime foto di iX1, il SUV tedesco avrà un look accattivante con "elementi elettrici", con una griglia a doppio rene muscolosa e firme luminose capaci di lasciare il segno. Non ci sono ancora immagini ufficiali ma sul web circolano da settimane foto di nuova iX1 con livrea camouflage (foto spia: Motor1.com), con BMW che ha appena ufficializzato un range autonomia compreso fra 413 e 438 km WLTP, con tanta tecnologia di bordo - compresa una connessione 5G. Nuova iX1 farà molto probabilmente il suo debutto sul mercato entro la fine di quest'anno.