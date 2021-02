Prime immagini della Volkswagen ID.6: ecco come sarà il SUV elettrico

La nuova Volkswagen ID.3, arrivata sul mercato italiano solo qualche mese fa, è per il marchio di Wolfsburg solo l’inizio di una nuova famiglia - con i numeri dei nomi che indicheranno la grandezza dell’auto. Oggi abbiamo ad esempio le prime immagini della prossima Volkswagen ID.6.

In passato abbiamo già parlato di una ipotetica Volkswagen ID.2, compatta elettrica che sarà più piccola e accessibile della ID.3. Conosciamo inoltre abbastanza bene la nuova Volkswagen ID.4, crossover a zero emissioni che il brand tedesco sta lanciando in Europa e in Nord America (è il primo modello ID a superare l’oceano...), mentre prossimamente potrebbero affacciarsi sul mercato anche ID.5 e ID.6.



Oggi vogliamo parlare proprio del SUV ID.6, poiché in rete sono spuntate quelle che dovrebbe essere le prime immagini dell’auto nella sua versione finale. Le foto arrivano dalla Cina e sembrano alquanto affidabili. Non ci troviamo di fronte a qualche render abbozzato ma a immagini credibili di una vettura elettrica VW, naturale evoluzione dell’attuale ID.4, con dimensioni maggiorate.



A tal proposito si vocifera che questa nuova ID.6 possa avere anche la terza fila di sedili per ospitare 7 passeggeri in totale, andando così a fare concorrenza spietata alla nuova Tesla Model Y 7 posti - che verrà costruita in Europa già dalla metà di quest’anno.