Le prime immagini ufficiali del SUV Coupé Aiways U6 di serie

Oggi 9 settembre 2022 è il World EV Day, la Giornata Mondiale dei Veicoli Elettrici, e Aiways ha voluto festeggiare con un'anteprima speciale: le prime immagini del SUV Coupé Aiways U6 nella sua versione di serie.

Perché il brand ha voluto sottolineare "di serie"? Perché di U6 in realtà ne abbiamo già visto un modello concept: svelata la U6ion che anticipa la Aiways U6. Ciò che vedete invece oggi, nell'ombra, è l'Aiways U6 che sarà prodotto in serie che dunque potremo effettivamente comprare. Si tratta del secondo modello costruito su piattaforma MAS (More Adaptable Structure), ingegnerizzata appositamente per la creazione di veicoli elettrici e già vista a bordo del premiato SUV elettrico U5 (il SUV Aiways U5 si noleggia su Amazon).

Nuovo Aiways U6 si fa notare - per ora almeno - per via di un gruppo ottico anteriore adattivo con fari LED, gli stessi LED utilizzati per la fascia di luci posteriore integrata nel portellone. "Il SUV-Coupé U6 di Aiways mostra un nuovo linguaggio non solo in termini di tecnologia dell'illuminazione e design. Come è normale in ogni processo evolutivo, il nuovo modello è stato accuratamente perfezionato in tutte le aree chiave a testimonianza della forza innovativa che caratterizza il nostro giovane marchio", ha detto Alexander Klose, Executive Vice President Overseas Operations di Aiways.

"Oltre all’utilizzo di nuove tecnologie, anche i riscontri dei clienti hanno avuto un grosso peso nella progettazione del nuovo SUV-Coupé U6. È da questa sintesi che nasce il concetto Ai-Tech, un condensato di esperienze nello sviluppo di veicoli elettrici che ha trovato applicazione proprio sul nuovo nato dei modelli Aiways".