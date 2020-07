La nuova misteriosa Lamborghini ha le prime immagini teaser

La presentazione di una nuova Lamborghini è un evento da non perdere, che sia essa una stradale, un concept o un nuovo allestimento si hanno sempre le carte in regola per entrare nell'immaginario collettivo di un'intera epoca.

Un nuovo modello Lamborghini verrà presentato mercoledì 8 luglio alle ore 18:00 direttamente sul sito ufficiale della casa del toro. Con la pubblicazione delle prime immagini teaser abbiamo ulteriori indizi sulla natura della vettura, che sembra a tutti gli effetti una nuova versione della Sián FKP 37.

Nell'immagine del posteriore dominano i gruppi ottici di forma esagonale e gli enormi terminali di scarico, anch'essi esagonali: particolari identici alla Sián. Qualche novità stilistica appare nel cofano motore, elemento che potrebbe confermare le indiscrezioni su di una Sián Roadster, riportate da The Supercarblog. La seconda foto ritrae in dettaglio lo spoiler posteriore, orgogliosamente impreziosito dalla scritta "Realizzata a Sant'Agata Bolognese".

La Siàn FKP 37, così chiamata in onore dello storico patron del Gruppo Volkswagen (Ferdinand Karl Piëch 1937), è la prima Lambo a schema ibrido, il V12 da 785 CV è infatti affiancato da un motore elettrico grazie al quale la potenza massima totale sale a 819 CV. Le prestazioni sono da vera hypercar con uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e una velocità massima di 350 km/h.

A breve sarà presentata anche la SCV12, seconda hypercar realizzata completamente dalla Squadra Corse, una vettura estrema da track days, quindi non omologabile su strada, equipaggiata con un V12 aspirato da oltre 830 CV.