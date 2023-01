Ecco le prime immagini spia della Volkswagen ID.7 senza camouflage digitale

Volkswagen ha tolto i veli dalla ID.7 durante il CES 2023, una berlina elettrica ipertecnologica che permetterà al brand di espandersi verso nuovi lidi, ma se il coloratissimo camouflage digitale della presentazione aiuta ad attirare l’attenzione su di lei, allo stesso tempo non permette di cogliere i particolari delle sue forme.

Grazie ai colleghi di Motor1 e alle immagini scattate dai fotografi spia di CarPix possiamo però apprezzare il design della vettura privo del vivace wrap. I fotografi hanno infatti immortalato la Volkswagen ID.7 tra le nevi durante i test di sviluppo pre-produzione dell’auto, e in quell’occasione la vettura era pressoché priva di qualsivoglia copertura, salvo nella parte frontale, dove un adesivo copriva griglia e parte dei gruppi ottici.



In questo modo si riesce ad avere una visione generale dell’auto più chiara, dato che durante il reveal VW non ha rilasciato troppe informazioni su di essa: nasce sulla piattaforma proprietaria MEB e avrà un’autonomia stimata di 700 km basata sull’ottimistico ciclo WLTP. Inoltre ci sarà tanta tecnologia all’interno dell’abitacolo, con il nuovo schermo da 15 pollici centrale per il sistema d’infotainment a farla da padrone, assieme alla strumentazione digitale slim e un head-up display in realtà aumentata.



E a proposito di tecnologie, al CES 2023 Chrysler ha presentato il nuovo sistema d’infotainment Synthesis con schermo da 95 cm.