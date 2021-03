Prime immagini del software Tesla v11 a bordo di una Model S 2021

Il software Tesla v10 ha rappresentato di per sé una vera e propria rivoluzione, con il sistema operativo che si è aperto ai videogiochi, allo streaming e all’intrattenimento in generale. Cosa dobbiamo aspettarci invece dalla nuova versione v11? Ce lo anticipa un insider.

Qualcuno infatti è riuscito a sedersi all’interno di una nuova Tesla Model S, il modello 2021 aggiornato con schermo orizzontale da 17 pollici, con a bordo installato il nuovo software v11. L’utente in questione ha anche fatto qualche scatto e pubblicato tutto su Reddit, prima di rimuovere il post - probabilmente per volere di Tesla. Il web però è un posto spietato e basta che qualcuno salvi un’immagine perché questa venga replicata all’infinito.

Diamo dunque un’occhiata alle primissime immagini del Tesla v11, un software che porta con sé una nuova interfaccia “multitasking”, con diverse applicazioni operative a schermo. In basso rimane una lunga fascia per i comandi principali della vettura, mentre con i pulsanti in alto a sinistra si accede a tutte le impostazioni del veicolo, dal comando per aprire il frunk anteriore a quello per richiudere gli specchietti retrovisori.

Il pannello delle impostazioni sembra più o meno rimasto invariato, potrebbe però sempre trattarsi di una Beta. Fra le opzioni di accelerazione troviamo inoltre una inedita Drag Strip Mode, probabilmente un Launch Control pensato appositamente per le Drag Race.