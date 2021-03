Prime immagini della Kia EV6, l'elettrica con piattaforma E-GMP e nuovo logo Kia

La nuova Kia EV6 non è ancora stata presentata ufficialmente ma ha già infranto diversi record all’interno della casa madre: è la prima Kia a utilizzare la piattaforma E-GMP, la prima Kia a vantare il nuovo logo del marchio, è la prima Kia a utilizzare la denominazione che da qui in avanti identificherà le auto elettriche del brand.

Siamo dunque di fronte a un modello particolarmente interessante, del quale però non conosciamo ancora l’aspetto finale; Kia ha rilasciato nelle ultime ore soltanto poche immagini teaser, sappiamo però - come anticipato sopra - che sarà il primo modello della casa a montare la piattaforma E-GMP. L’Electric-Global Modular Platform è stata ingegnerizzata appositamente per i veicoli elettrici, al suo interno può ospitare soltanto batterie per dar vita a nuove BEV.

Il nuovo logo Kia invece, di cui si fregia la EV6, dà forme concrete alla nuova filosofia del brand. “EV6 esprime al meglio la mission del nostro brand slogan ‘Movement that inspires’ e della nostra nuova filosofia di design” ha dichiarato Karim Habib, Senior Vice President e Head of Kia Global Design Center.

“Questo veicolo è stato progettato per fare di ogni singolo viaggio un motivo di ispirazione, andando a migliorare la vita quotidiana dei nostri clienti e fornendo loro il massimo di un’esperienza unica nella sua semplicità. Il nostro obiettivo è quello di trasmettere nella vita di tutti i giorni l’esperienza del nostro brand, creando veicoli elettrici dal carattere forte, originali e accattivanti.” Kia EV6, con la sigla “EV” che contraddistinguerà tutte le future BEV del marchio, farà il suo debutto mondiale nel primo trimestre del 2021, manca dunque davvero poco.