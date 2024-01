Le prime foto ufficiali della nuova Volkswagen Golf R 2024, in arrivo in estate

Il marchio tedesco Volkswagen ha appena presentato ufficialmente la nuova Golf 2024, una vettura iconica che nel corso dell’anno avrà anche una variante più sportiva R: ecco le prime foto ufficiali del modello.

Le immagini sono spuntate sul centro media internazionale di Volkswagen e arrivano direttamente dall’Ice Race in Zell am See, in Austria. Per la Golf R si tratta di un anno molto particolare, il modello 2024 serve infatti a celebrare il cinquantesimo compleanno della leggendaria vettura di Wolfsburg. La prima apparizione dell’auto è avvenuta con una suggestiva livrea camouflage, due dettagli però la distinguono in maniera chiara dal resto della gamma: la trazione integrale AWD e il badge R, oltre ovviamente a delle pinze dei freni di dimensioni maggiori rispetto al normale, presenti sia all’anteriore che al posteriore.

All’Ice Race Volkswagen ha portato tutta la nuova gamma Golf 2024, oltre alla R infatti si sono palesate anche la Golf GTI, la Gold eHybrid e la Golf GTE. Per chi volesse saperne di più sulla storia delle Golf R, si tratta delle vetture “premium performance” della gamma, con l’iconica R del marchio che in realtà ha raggiunto anche altri modelli al di là della Golf. Pensiamo anche, ad esempio, a T-Roc, Tiguan e Touareg, tutte vetture che continueranno a essere “premium R” anche in futuro, nonostante l’abbandono dei motori termici già in programma. Volkswagen ha infatti confermato che i futuri modelli R saranno elettrici, uno switch storico che arriva dopo 35.000 unità prodotte nel 2023 e oltre 300.000 vetture R vendute dal 2002.