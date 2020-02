Prime foto teaser della nuova Hyundai i30 N aspettando Ginevra

Le ultime settimane sono state particolarmente "calde" per gli amanti della velocità. Se Toyota ha presentato ufficialmente la nuova Yaris GR, con rumor che parlano anche di una Corolla GR nel 2023, presto potrebbe arrivare il turno della nuova Hyundai i30 N.

La vettura, che andrà a fare concorrenza alla Ford Focus ST e alla stessa Corolla GR, sarà mostrata al mondo in via ufficiale il prossimo mese di marzo al Salone di Ginevra. È dunque presto per conoscere dettagli ufficiali e linee finali, Hyundai ha però rilasciato due immagini teaser che mettono non poca acquolina in bocca - con una i30 N ancora più sportiva rispetto al passato, in termini di design.

Le indiscrezioni dell'ultima ora parlano in ogni caso di una i30 N rinnovata con un quadro strumenti digitale, uno schermo centrale per l'infotainment da 10,25 pollici e cerchi da 16 a 18 pollici. Inoltre dovrebbe fare il suo debutto il cambio automatico a doppia frizione, promesso da tempo dalla casa coreana, che dovrebbe fare coppia con una trazione All-wheel Drive, così da rispondere per le rime alla nuova Volkswagen Golf R che dovrebbe essere presentata sempre in questo 2020. Ancora qualche settimana di attesa e sapremo tutto in via definitiva.