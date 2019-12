Prime foto spia della nuova Fiat 500e 100% elettrica da Motor1.com

I nostri colleghi di Motor1.com riescono spesso a ottenere scottanti foto spia in esclusiva, quelle di oggi in particolare meritano grande attenzione. Ritraggono infatti la nuova e attesa Fiat 500e.

Al di là della fusione FCA-PSA, per la quale bisogna ancora risolvere alcuni punti cruciali, la Fiat 500e è un punto fisso della line-up programmata 2018-2022 di Fiat. Il marchio torinese ha persino riadattato alcuni impianti italiani e formato il personale per produrre la piccola elettrica, che oggi finalmente possiamo ammirare in una forma basilare, con ovvie grafiche camouflage.

Le foto di Motor1.com però ci dicono che la vettura è quasi pronta, del resto il suo debutto “in società” è previsto al prossimo Salone di Ginevra a marzo 2020. Il suo design ricalca ovviamente 1:1 quello classico dell’ultima 500 tradizionale, la vera novità però è nella piattaforma, creata appositamente per la variante elettrica - in grado di incassare batterie e motore.

Al momento non abbiamo dettagli precisi sulle caratteristiche tecniche, possiamo però immaginare un salto di qualità rispetto alla 500 elettrica che conosciamo oggi, con 111 CV e 83 kW, 200 Nm di coppia e 135 km di autonomia con una singola carica. La speranza è che Fiat abbia lavorato sodo soprattutto su questo ultimo aspetto, così da mettersi in pari con la più aggressiva concorrenza. Certo le dimensioni dell’auto non permettono l’installazione di batterie chissà quanto grandi, offrire però un’autonomia al di sotto dei 230 km sarebbe oggi davvero rischioso per Fiat - che non potrà neppure scendere a grandi compromessi dal punto di vista del prezzo. Non vediamo l'ora di saperne di più. Per vedere tutte le foto cliccate nella Fonte in basso.