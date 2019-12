Le prime foto del restyling della nuova Jaguar F-Type

La Jaguar F-Type campa look, il restyling la rende più giovane ed aggressiva. Le prime foto ufficiali ci mostrano i cambiamenti più importanti. Vediamo quello che c'è da sapere sulla nuova Jaguar F-Type.

La presentazione sarà proprio oggi, ormai manca pochissimo. Nel frattempo possiamo mostrarvi alcune foto ufficiali della nuova F-Type. Purtroppo non sono di ottima qualità, ma ci danno comunque un'idea più che chiara sull'auto. Cambia lo sguardo del veicolo, con un notevole lifting sui fati, ora allungati sul cofano e con LED decisamente più sottili.

Il resyling prosegue anche nel paraurti, mentre troviamo elementi ripresi da XE e XJ e anche dall'iPace per quanto riguarda i fanali posteriori. Mancano le foto degli interni, ma ci si aspetta un cuore tecnologico coerente con i trend del mercato attuale. Infotainment e quadro digitale dovrebbero venire quindi aggiornati in modo significativo, in modo simile a quanto già visto sulla XE.

Rimane l'interrogativo sui motori, con un rumor che era girato in passato che vorrebbe l'arrivo sulla F-Type dei motori V8 made by BMW. Improbabile, ma stiamo a vedere.

Mentre Jaguar si appresta a modernizzare una delle sue vetture più interessanti, l'azienda ha anche annunciato la sospensione della produzione del kit di conversione in EV per la storia Type Zero. Una gran brutta notizia per chi ci sperava, e non erano in pochi a farlo.