Prime foto della nuova Opel Insignia 2020: pieno di tecnologia e sicurezza

Dopo aver lanciato sul mercato la Nuova Opel Corsa 2019, una vettura che offre anche una variante 100% elettrica, il marchio tedesco si appresta a presentare la nuova Opel Insignia 2020, con linee più nette e un aspetto più dinamico rispetto al passato.

L’ammiraglia sarà svelata ufficialmente al prossimo Salone dell’Automobile di Bruxelles, che prenderà vita dal 10 al 19 gennaio 2020, nel frattempo però Opel ha già pubblicato le prime immagini ufficiali. La vettura, oltre a un design più “levigato”, guadagna anche i fari attivi IntelliLux LED Pixel, dotati ora di 84 moduli LED per ogni faro, più reattivi e affidabili.

Presente in due varianti, la Grand Sport e la wagon Sports Tourer, la nuova Insignia monta per la prima volta anche una telecamera posteriore digitale, in abbinamento al Rear Cross Traffic Alert basato su radar, che avvisa quando altri veicoli provengono dai lati. Ovviamente a bordo saranno presenti altri sistemi di sicurezza come il sistema per il mantenimento della corsia e l’allerta incidente con frenata automatica e rilevamento dei pedoni, in aggiunta al riconoscimento dei segnali stradali e l’assistente automatico al parcheggio.

Compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, la nuova Insignia offre sistemi di infotainment che vanno dalla Multimedia Radio al Multimedia Navi Pro, passando per il Multimedia Navi. Due invece le alimentazioni disponibili, benzina e diesel, Opel dunque rinuncia all’elettricità per la sua ammiraglia, ci vorrà evidentemente la prossima generazione.