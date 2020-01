Prime foto della nuova Fiat 500 Elettrica in fase di test

I nostri colleghi di Motor1.com sono riusciti a mettere a segno un nuovo scoop: hanno ottenuto le prime immagini della nuova Fiat 500 elettrica - ovviamente ancora sotto forma di prototipo.

La piccola Italiana, che da questo 2020 non sarà più disponibile negli Stati Uniti per le scarse vendite, conta invece di rinascere in Europa grazie alla nuova variante 100% elettrica (mentre è già disponibile la nuova 500 ibrida), il cui design è stato fotografato dagli uomini di Motor1.com. Certo è ancora presto dare qualche giudizio, l'auto risulta essere a uno stadio ancora prematuro di sviluppo, oltre ai pannelli comouflage ce ne sono degli altri del tutto provvisori, difficile dunque prevedere il design finale - che comunque ricalcherà quello iconico delle ultime generazioni.

Quasi certamente Fiat aggiungerà qualche badge, qualche dettaglio più "futuristico" della media e poco altro, ma il design rimarrà federe alle ultime iterazioni. Le vere novità saranno al di sotto della carrozzeria, con la nuova Fiat 500 Elettrica che avrà certamente una nuova architettura. Un modello su cui FCA ha puntato moltissimo, iniziando lo sviluppo ancor prima della fusione con il Gruppo PSA, che a oggi detiene un'ottima piattaforma elettrica. Questo modello a zero emissioni infatti farà il suo grande ritorno negli USA nel 2021, non è invece confermata una nuova Fiat 500 Giardiniera cinque porte, ci cui però si parla sempre più spesso, che potrebbe convincere gli amanti della 500 bisognosi di spazio aggiuntivo.