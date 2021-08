Come sarà il nuovo Kia Sportage 2022 per l'Europa: arrivo ufficiale l'1 settembre

Lo scorso mese di luglio Kia ha mostrato al mondo il suo nuovo Sportage, sottolineando però una cosa: la versione esclusiva per l’Europa sarebbe arrivata solo a settembre. Ed eccola qui infatti, a pochi giorni dall’inizio del mese, nelle nuove immagini ufficiali Kia.

Per la prima volta nella storia del SUV, il più venduto del brand coreano, viene introdotta una versione specifica per l’Europa. Kia ha adattato il design esterno e interno per soddisfare il più possibile i clienti del vecchio continente, inoltre ha “imbottito” la generazione (la quinta ormai) di tecnologie all’avanguardia riguardanti i sistemi di connettività e di sicurezza attiva e passiva, implementando inoltre propulsori potenti ed efficienti allo stesso tempo.

Rispetto alla versione internazionale, lo Sportage europeo si presenta leggermente più compatto e dinamico, nonostante una silhouette muscolosa e raffinata. Spunta poi l’iconica griglia Tiger Nose di Kia, che è stata re-interpretata di nuovo: sembra sospesa e si combina alla perfezione con i fari LED DRL a forma di boomerang e con i Matrix LED frontali.

Al posteriore troviamo passaruota muscolosi e gruppi ottici sottili, con il nuovo logo Kia in evidenza. Altra novità assoluta il tetto nero, assieme al taglio dinamico del montante C. Il debutto del nuovo Kia Sportage europeo è previsto per l’1 settembre, giorno della presentazione ufficiale - grazie al quale conosceremo molti più dettagli.