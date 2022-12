Le prime batterie a stato solido di QuantumScape arrivano ai produttori auto

Il mondo automotive sta da tempo aspettando un’innovazione in grado di cambiare radicalmente il mondo elettrico: parliamo delle batterie a stato solido, ormai sempre più vicine. QuantumScape a tal proposito ha già inviato batterie a stato solido ai produttori per test in-house.

Perché sono così importanti le batterie a stato solido? Beh promettono di risolvere (o comunque di migliorare) alcune delle criticità delle attuali batterie agli ioni di litio, pensiamo alla capacità ridotta nel corso del tempo a causa della chimica “liquida” , ma anche a una maggiore densità energetica e a una potenza di ricarica superiore, per non parlare della sicurezza e del minore rischio di incendio. Insomma, è la tecnologia che può portare le auto elettriche a un livello superiore. Negli anni scorsi abbiamo parlato di queste batterie soprattutto a livello teorico e sperimentale, ora però QuantumScape - leader nel settore della ricerca in merito a queste batterie - ha inviato i primi prototipi fatti e finiti ai produttori per permettere loro di eseguire test su veicoli reali. Le batterie a stato solido escono dunque dai laboratori per affrontare sfide realistiche grazie alle celle “A0”, il più grande traguardo raggiunto da QuantumScape in questo 2022.

Queste batterie di nuova generazione, che sono già un’evoluzione delle prime sviluppate da QuantumScape stessa, sono formate da celle a 24 strati. Purtroppo la società californiana non ha diffuso dati tecnici, garantisce però che un singolo accumulatore possa promettere “un’autonomia di diversi Ah”. Questo riserbo è ragionevole, visto che l’autonomia di un veicolo dipende da tanti fattori e solo una vettura fatta e finita può dare delle risposte, è impossibile determinare un range in laboratorio. Certo qualche test è già stato eseguito, sappiamo che le batterie a 10 strati sono in grado di conservare l’80% della loro capacità dopo 800 cicli di ricarica, che dovrebbero essere sufficienti a percorrere circa 380.000 km. Le celle a 24 strati, ovviamente, dovrebbero essere ancora più performanti.

Ai produttori auto (non sappiamo quali esattamente, il Gruppo Volkswagen però è uno dei grandi investitori di QuantumScape assieme a Bill Gates; ance Porsche potrebbe utilizzare batterie QuantumScape) sono arrivate dunque le prime celle A0, prossimamente però ci saranno delle revisioni, ovvero B0 e C0, non vediamo l’ora di saperne di più - anche perché secondo BMW le batterie agli ioni di litio sono arrivate al loro massimo, difficilmente potranno dare più di quanto non diano oggi. Servono nuove tecnologie.