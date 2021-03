La primavera di Enjoy: arrivano le nuove Fiat 500 ibride e la sanificazione automatica

Grandi novità per il servizio di sharing a rilascio libero Enjoy, presente nelle principali città d’Italia grazie a Eni. Oltre alla sanificazione automatica sono in arrivo le nuove Fiat 500 ibride.

Partiamo dalla sanificazione automatica: da oggi 19 marzo il servizio è attivo su tutta la flotta Enjoy e permetterà ai clienti di viaggiare in modo sicuro. Al termine di ogni noleggio la sanificazione dell’abitacolo partirà in modo automatico e durante i minuti necessari all’operazione il veicolo risulterà non disponibile. Non appena la vettura risulterà sanificata, allora tornerà disponibile per un nuovo cliente.



Una notizia davvero ottima, visto che il rischio di infezione in vetture di uso pubblico è comunque più alto rispetto ad altre situazioni. Del resto Enjoy è dall’inizio della pandemia che lavora per garantire la massima sicurezza dei suoi clienti, fra sanificazioni straordinarie e ricerca delle migliori tecnologie di contrasto al virus.

In primavera inoltre, come anticipato a inizio articolo, la flotta nazionale Enjoy avrà a disposizione anche le nuove Fiat 500 ibride. Le auto “green” sono già disponibili a Roma e Milano, dal 20 marzo invece arriveranno a Torino e Firenze. In totale saranno 1.400 i nuovi veicoli messi a disposizione dei clienti Enojy, con il brand intento a rinnovare la sua intera flotta - cosa che avverrà gradualmente nel corso delle prossime settimane.