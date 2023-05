Il prezzo della nuova Volkswagen ID.3 2023: sfida diretta con la Tesla Model 3

A fine marzo 2023 abbiamo visto dal vivo la Volkswagen ID.3 di nuova generazione negli uffici di Volkswagen Italia, un'anteprima che ha suscitato tantissimo interesse fra i nostri lettori. Oggi torniamo a parlare dell'elettrica tedesca perché conosciamo il suo prezzo.

A due anni dal lancio originale della prima ID.3, la vettura tedesca a zero emissioni si aggiorna sia nello stile esterno che nei contenuti interni. Delle novità del 2023 abbiamo parlato nei nostri articoli precedenti (ufficiale la Volkswagen ID.3 di nuova generazione), qui vogliamo soffermarci sul prezzo dell'auto: rispetto alla precedente generazione non c'è stato un grande aumento, siamo infatti a 41.900 euro di partenza, appena 1.000 euro in più rispetto alla First Generation e quasi lo stesso prezzo della Tesla Model 3 a trazione posteriore di Elon Musk - che oggi costa 41.490 euro in Italia.

Un prezzo che permette alla nuova ID.3 di essere compatibile con i nuovi incentivi statali, che mettono sul piatto fino a 5.000 euro con la rottamazione di un veicolo inquinante. Nuova ID.3 Pro Performance si può dunque avere con 23 rate da 199 euro al mese con un anticipo di 4.900 euro; l'offerta include 20.000 km, garantisce un elevato valore residuo dell'auto e tassi d'interesse convenienti, parliamo di TAN 3,99%, TAEG 4,95%. La nuova ID.3 Pro S invece parte da 50.000 euro IVA inclusa ed è purtroppo fuori dagli incentivi.

Le due versioni montano lo stesso motore posteriore da 150 kW/204 CV e 310 Nm di coppia massima, è diversa invece la batteria. Nella Pro Performance abbiamo 58 kWh e un'autonomia dichiarata di 429 km WLTP, nella Pro S arriviamo a 77 kWh di batteria e 559 km di autonomia WLTP. Di serie abbiamo a disposizione il nuovo sistema di infotainment con schermo touch da 12" e connettività smartphone App-Connect Wireless, fari a LED anteriori e posteriori, avviamento Keyless Go e illuminazione interna Ambient Light in 10 differenti colori. Nuova ID.3 è dotata anche di diversi ADAS come il Cruise Control Adattivo ACC, Front Assist e Lane Assist, il riconoscimento segnaletica stradale, la connettività Car2X e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori con Park Pilot.

Cliccate qui per ordinare subito una Volkswagen ID.3 2023, è live il configuratore online.