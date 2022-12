Il prezzo delle Tesla usate sta finalmente scendendo: drop del 17%

Con la crisi scoppiata a causa del COVID-19, il mondo automotive ha passato anni davvero duri, sotto tutti i punti di vista. L’industria ha prodotto pochissime auto nuove (rispetto alla domanda), facendo alzare i tempi di consegna e di conseguenza anche i prezzi dell’usato. Ora però arrivano i primi segnali di ripresa: le Tesla usate costano meno.

I prezzi delle Tesla usate stanno finalmente scendendo, riavvicinandosi così a livelli più umani, almeno negli USA. L’onda però potrebbe arrivare anche in Europa, dove effettivamente le nuove vetture di Elon Musk vengono consegnate con molta più facilità e i prezzi si sono abbastanza livellati, almeno con la nuova Tesla Model Y RWD che costa meno di 50.000 euro.

Negli USA il mercato dell’usato Tesla era totalmente fuori controllo, tanto che le vetture di seconda mano erano arrivate a costare più delle nuove - che comunque venivano consegnate dopo mesi e mesi di attesa, mentre l’usato era subito disponibile. Ora, secondo l’agenzia Reuters, il prezzo medio delle Tesla usate è sceso del 17%: negli USA a novembre 2022 una vettura californiana di seconda mano si poteva trovare a un prezzo medio di 55.754 dollari, mentre a luglio si è toccato il picco di 67.297 dollari.

Ci sono segnali di ripresa anche per il mercato dell’usato in generale, con prezzi in discesa del 4% per tutti i marchi. Le Tesla sono scese maggiormente visto il calo di domanda: a novembre una Tesla usata restava in inventario per circa 50 giorni di media, mentre le altre vetture si vendevano in 38 giorni. Siamo dunque di fronte a una legge classica del mercato: al diminuire della domanda, cala anche il prezzo dell’offerta.

Molto probabilmente questo trend è dovuto anche dalla migliore situazione produttiva in cui versa Tesla in questi ultimi mesi del 2022, abbiamo ad esempio visto come la società di Elon Musk stia producendo più auto di quanto ne vende, con tempi di consegna sempre più stretti. Con questa “normalizzazione” del mercato, tempi di attesa e prezzi scenderanno sicuramente, non ci resta che attendere cosa accadrà a inizio 2023 - con il nuovo stop della Giga Shanghai di Tesla a causa del COVID-19 che potrebbe complicare di nuovo le cose.